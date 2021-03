Share Pin 3 Condivisioni

L’assessore Antonelli: “Il valore aggiunto delle donne in questi ambiti è fondamentale”

Fiumicino, l’agricoltura è donna: video dibattito in occasione dell’8 marzo –

Fiumicino, l’agricoltura è donna: video dibattito in occasione dell’8 marzo

“Le donne hanno la capacità, in ogni settore in cui si cimentano, di apportare sempre linfa nuova, un profondo impegno, creatività, innovazione, serietà e dedizione. Fortunatamente, oggi, la presenza femminile in agricoltura si è fatta sempre più importante e incisiva”.

“Pensiamo alle attività multifunzionali, alle innovazioni di processo e di prodotto, all’agricoltura sociale, alla promozione enogastronomica…il valore aggiunto delle donne in questi ambiti è fondamentale”.

“E’ questo il tema che lunedì 8 marzo, in occasione della Festa nazionale della Donna, affronteremo alle ore 17.30 durante una diretta sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino”.

Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli. “Ne discuteremo insieme a tante protagoniste di questo cambiamento: dall’assessora regionale all’Agricoltura Enrica Onorati alla consigliera regionale Michela Califano, passando per le rappresentanti di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Slow Food, imprenditrici agricole e della ristorazione locali di Fiumicino. Un appuntamento davvero da non perdere”.

(torna a Baraondanews)