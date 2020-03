Condividi Pin 29 Condivisioni

Traffico bloccato, interviene la Locale

Fiumicino, incidente su Via dell’Aeroporto: interviene l’elisoccorso

Poco fa si è verificato un grave incidente a Fiumicino su via dell’Aeroporto all’altezza del semaforo di via Montgolfier in direzione Aeroporto. Sono coinvolte 5 auto ed è intervenuto l’elisoccorso.

Il traffico è al momento bloccato: la Polizia Locale sta cercando di defluire le auto rimaste in coda.