Condividi Pin 22 Condivisioni

Il messaggio del ministro dell’Istruzione agli studenti

100 giorni alla maturità , Azzolina: “Evitate feste e affollamenti”

Ragazzi, so che tenete molto alla tradizione di festeggiare i 100 giorni che mancano agli esami di Stato. Ma la situazione attuale richiede un impegno nuovo da parte di tutti. Dobbiamo evitare feste e affollamenti che potrebbero creare rischi di contagio. Il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare in merito molto precisa. Siate seri, prudenti e responsabili: è importante! Troveremo comunque il modo, più avanti, di valorizzare al meglio il vostro esame, come è giusto che sia. Un abbraccio