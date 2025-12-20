Baccini: “Uno spazio in cui i giovani valori che appartengono allo sport e alla vita civile”

Fiumicino, inaugurato il nuovo polo sportivo dedicato a Mirko Fersini –

È stato inaugurato questa mattina il rinnovato Palazzetto dello Sport Pala Fersini in viale Danubio, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, dell’amministrazione comunale, di rappresentanti della Regione Lazio e di Roma Capitale, della famiglia di Mirko, delle associazioni sportive, delle autorità militari e civili.

“Oggi non celebriamo solo un’opera, ma un impegno mantenuto; restituiamo alla città una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale”, sottolinea il Sindaco, Mario Baccini.

“Il nuovo Pala Fersini non è soltanto un impianto sportivo, ma un punto di riferimento per lo sport e la socialità”, aggiunge Baccini.

“Grazie alla variante voluta dalla nostra Amministrazione – dice il Sindaco –, oggi il Palazzetto è omologato per ospitare discipline di alto livello: dalla pallacanestro Silver 1 alla serie A2 femminile, dalle serie B maschile e femminile alla serie A e al campionato nazionale Under 19 di calcio a 5, fino alla serie A2 della pallavolo.

Una dotazione tecnica che permetterà a Fiumicino di accogliere tornei prestigiosi e manifestazioni di rilievo. – prosegue – Un risultato frutto di una scelta politica chiara e resa possibile anche grazie al contributo di tutte le forze politiche che hanno creduto nel progetto”.

Un impianto che nasce per essere molto più di una struttura sportiva: uno spazio in cui i giovani valori che appartengono allo sport e alla vita civile.

“È una giornata carica di significato di emozione. Abbiamo finalmente un impianto che nasce per essere molto più di una struttura sportiva: uno spazio in cui i giovani possano crescere, allenarsi, imparare la disciplina e lo spirito di squadra, valori che appartengono allo sport e alla vita civile.

Investire in luoghi come questo significa investire nel benessere delle persone, nella coesione sociale e nel futuro del nostro territorio.

Con orgoglio, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, consegno il nuovo Pala Fersini alla città”, conclude Baccini.