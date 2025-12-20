I tagliandi sono riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini sotto i due anni e daranno diritto a parcheggiare negli stalli rosa preposti

Cerveteri, tagliandi rosa sotto l’albero di Natale –

Quest’anno nel sacco di babbo natale anche i Tagliandi Rosa che daranno diritto alle donne in stato di gravidanza o comunque a genitori con bambini fino a due anni di usufruire sul territorio nazionale dei parcheggi a loro dedicati.

L’approvazione all’unanimità del regolamento per il rilascio dei permessi e la realizzazione dei parcheggi rosa di prossima realizzazione anche a Cerveteri era stata fortemente sostenuta dai gruppi di opposizione: proponente e relatore il consigliere Luigino Bucchi capogruppo di Fratelli d’Italia.

Gli interessati possono richiedere il rilascio del Tagliando rosa presso il comando della polizia locale dove è disponibile anche la modulistica con le indicazioni necessarie per la presentazione della richiesta.

Le cicogne arrivate a Cerveteri nell’ultimo triennio sono state poco meno di 200 l’anno.