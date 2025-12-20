PD Santa Marinella: “Ripartenza e Unità, incontro con il segretario provinciale e i consiglieri regionali” –

“Ieri, presso il 5/8 bistrot, si è svolto un incontro molto partecipato, organizzato dal Circolo del Partito Democratico di Santa Marinella-Santa Severa, che ha visto la presenza del segretario provinciale, Rocco Maugliani e delle consigliere regionali, Michela Califano ed Eleonora Mattia.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

Il focus del dibattito è stato il bilancio di un anno che si avvia verso la conclusione, con particolare attenzione alle proposte e agli obiettivi per il prossimo futuro, in vista delle elezioni amministrative locali. Si voterà infatti a maggio 2026 per lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale di Santa Marinella, avvenuto senza un confronto politico in Aula, ad opera di otto consiglieri di opposizione e uno di maggioranza. Questo gesto, ha rappresentato un atto irresponsabile verso la città, che ha interrotto bruscamente il progetto di crescita e risanamento avviato dall’amministrazione a guida Tidei nei passati sette anni e mezzo, dimostrando ancora una volta, come la politica ceda il passo a logiche che nulla hanno a che fare con gli interessi dei cittadini.

In questo momento, in assenza di un indirizzo politico, non sarà possibile sviluppare nuovi progetti; quelli già avviati saranno gestiti dalla Commissaria che, fino alle nuove elezioni, si occuperà principalmente dell’ordinaria amministrazione.

Il segretario provinciale e le consigliere regionali, con i loro contributi hanno evidenziato il ruolo centrale e di responsabilità che il Partito Democratico dovrà avere nel processo di formazione del programma e della coalizione che alle prossime elezioni sfiderà il cdx, ribadendo vicinanza e sostegno al nostro territorio.

Il Partito Democratico continuerà ad impegnarsi con determinazione, nel segno dell’inclusione e del dialogo con l’obiettivo di elaborare un progetto concreto e condiviso con le forze progressiste e moderate, sia politiche che civiche, presenti a Santa Marinella, ribadendo la nostra vicinanza a tutti coloro che, all’interno della maggioranza, hanno operato con serietà e visione per il bene della città. Dello stesso avviso gli ex amministratori del PD, Paola Fratarcangeli e Andrea Amanati, e Emanuele Minghella, della lista civica “cittadini al centro”, presenti all’incontro.

“È questo il momento – dichiara la segretaria del circolo PD Lucia Gaglione – in cui ingaggiare una discussione vera con le migliori energie che la città può offrire. E non parlo solo dei nostri iscritti o anche dei nostri elettori più fedeli, ma di chi non ha più una casa politica e di chi pensa che la politica non gli serva più. Dobbiamo andare a parlare con queste persone, con chi si impegna sul nostro territorio, scuola, impresa, associazioni, portando loro i risultati del lavoro fatto in questi anni, ascoltare le loro esigenze e fare proposte concrete per il territorio, puntando sulla sostenibilità, sull’accessibilità, sulle politiche giovanili, sulla valorizzazione, sviluppo e cultura, sulle infrastrutture e sul miglioramento dei servizi ai cittadini. Stiamo lavorando per affrontare la prossima sfida con rinnovata fiducia, forti della nostra esperienza e determinati a restituire un clima di serenità alla cittadinanza. Desidero ringraziare, – conclude la segretaria dem – gli iscritti e il direttivo per il loro continuo sostegno in tutte le sfide e le attività di questi anni. Continueremo a lavorare insieme, uniti e con un forte senso di responsabilità, per garantire stabilità e nuove prospettive alla nostra città.”