Fiumicino, inaugurato il Centro Diurno Minori “L’abbraccio di Oriana Scatolini”

Inaugurato il nuovo Centro Diurno Minori “L’abbraccio di Oriana Scatolini”, un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino. Situato in Via Monte Solarolo 115/117, il centro è stato creato in omaggio alla Dottoressa Oriana Scatolini, recentemente scomparsa. Una figura di riferimento per molte famiglie di Fiumicino, Oriana Scatolini era conosciuta e apprezzata per la sua dedizione e passione nel lavoro. Contribuendo in modo significativo al benessere sanitario e sociale del territorio. All’evento inaugurale hanno partecipato il Sindaco Mario Baccini, il Vicesindaco Giovanna Onorati, il Presidente dell’Associazione “Insieme con i Disabili Onlus” Elisabetta Fratini, i Consiglieri comunali e la famiglia della Dottoressa Scatolini.

Il Centro Diurno Minori è pensato come un luogo di supporto e di crescita per i bambini e ragazzi che si trovano in situazioni di vulnerabilità. La struttura offre un ambiente sicuro e stimolante, dove i giovani del territorio possono partecipare a attività educative, ricreative e di socializzazione. Il centro ha l’obiettivo di supportare le famiglie nella gestione del tempo, favorire lo sviluppo dei minori e promuovere l’inclusione sociale.

Il Sindaco Baccini, presenziando la cerimoni, ha dichiarato: “Grazie a tutte le persone che, con amore e dedizione, si sono dedicate alla realizzazione di questa struttura. L’inclusività è un tema che ci sta molto a cuore. Vivere in una comunità che accoglie e non emargina, è un valore che la nostra Amministrazione sta cercando di radicare sempre più nel territorio. Il nuovo Centro Diurno Minori “L’abbraccio di Oriana Scatolini” si inserisce quindi in un’ottica di inclusione sociale che il Comune di Fiumicino sta portando avanti per garantire pari opportunità a tutti i cittadini. Con particolare attenzione ai bambini e ragazzi in difficoltà.

Mi unisco quindi all’abbraccio per la Dottoressa Oriana Scatolini, che ha rappresentato un punto di riferimento nella tutela dei bisogni alla persona. Sono estremamente orgoglioso di inaugurare oggi questo centro a suo nome. E auguro a tutti gli operatori e ai giovani beneficiari il successo e la realizzazione che meritano.”