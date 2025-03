Attenzione ai vostri cani: è stata segnalata la presenza di Processionaria presso la Necropoli della Banditaccia

Da qualche giorno, chi percorre la strada sterrata che dal parcheggio porta alla Via degli Inferi, può assistere a scene nelle quali delle persone prendono improvvisamente in braccio il cane che stanno portando a spasso, o lo strattonano per allontanarlo velocemente.

Mi sono chiesto il perché di questo comportamento. E la risposta dei proprietari dei cani è sempre stata la stessa. “Se guarda bene in terra, c’è una fila di Processionarie. Sono molto dannose per i nostri cani.”

Attenzione ai vostri cani: è stata segnalata la presenza di Processionaria presso la Necropoli della Banditaccia

Evidentemente, nonostante il mio passato contadino, non ho dato la giusta importanza a questi episodi. Importanza che invece non è sfuggita alle “Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri” che, dalla loro pagina Facebook, hanno lanciato un avviso alla cittadinanza di Cerveteri. Avviso che riportiamo integralmente.

“Ci è stata segnalata la presenza di Processionaria presso la Necropoli della Banditaccia. Si raccomanda particolare attenzione a chi ha animali al seguito. Stiamo cercando di individuare gli alberi infestati per poter avvisare l’ente preposto alla disinfestazione.“

Che cosa è la Processionaria

La Processionaria è un insetto lepidottero della famiglia dei taumatopeidi. È un parassita pericoloso soprattutto per pini (Pinus Nigra e Pinus Silvestris) e querce a foglia caduca (Quercus robur e Quercus peduncolata) anche se può, occasionalmente, colpire anche i larici, i cedri, i noccioli, i castagni, i faggi, i carpini e le betulle; le piante predilette dall’insetto sono, in ogni caso, giovani (2-5 anni).

L’adulto della processonaria è una farfalla con ali larghe 3-4 cm, di colore grigio con striature brune. La femmina è, in genere, poco più grande del maschio. La loro vita è molto breve, di solito non dura più di uno/due giorni. L’insetto, una volta raggiunta la fase di maturità, fuoriesce dal terreno, di solito durante il mese di luglio. Le femmine sono le prime ad arrampicarsi sulle piante ad alto fusto, dove poi vengono fecondate dal maschio. A questo punto, il lepidottero vola alla ricerca della pianta più adatta per la deposizione delle uova.

Effetti della Processionaria sugli animali

La Processionaria risulta molto pericolosa in particolare nei confronti di cavalli e cani, i quali, brucando l’erba o annusando il terreno, possono inavvertitamente ingerire i peli urticanti che ricoprono il corpo dell’insetto.

I sintomi che un cane presenta sono spesso gravi. Il primo sintomo è l’improvvisa e intensa salivazione, provocata dal violento processo infiammatorio principalmente a carico della bocca ed in forma meno grave dell’esofago e dello stomaco. Il fenomeno non accenna per niente a diminuire, anzi con il passare dei minuti, soprattutto la lingua, a seguito dell’infiammazione acuta, subisce un ingrossamento patologico a volte raggiungendo dimensioni spaventose, tali da soffocare l’animale.

I peli urticanti del bruco della processionaria, entrando in contatto con la lingua, causano una distruzione del tessuto cellulare: il danno può essere talmente grave da provocare processi di necrosi con la conseguente perdita di porzioni di lingua.

Cosa fare in caso di avvelenamento da processionaria

Sarà molto importante contattare lo specialista di fiducia, o portare il cane immediatamente al pronto soccorso veterinario. Inoltre, possiamo mettere in atto un’azione di primo intervento, ovvero lavare immediatamente la bocca del cane con una soluzione abbondante di acqua. Il cane, purtroppo, starà provando molto dolore: la raccomandazione, quando si effettua questo lavaggio, è di toccare il nostro animale con molta delicatezza. Quando si interviene in questo modo, è bene indossare dei guanti per evitare di entrare in contatto con i peli della processionaria che, come abbiamo detto, sono urticanti anche per l’uomo.