A Ladispoli è tutto pronto per “Aspettando la Sagra”.

In attesa della 72esima edizione della “Sagra del Carciofo Romanesco”, che si svolgerà il 11,12 e 13 aprile 2025, Ladispoli scalda i suoi motori con “Aspettando la Sagra”, il 4, 5 e 6 aprile

Il fine settimana precedente a quello ufficializzato per la manifestazione più rappresentativa di Ladispoli, la Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha allestito piazza Rossellini a festa per “Aspettando la Sagra”. Giunta alla sua terza edizione, la versione light della festa rappresenta un’opportunità di valorizzazione del territorio e di promozione per i nostri agricoltori locali.

In piazza Rossellini, dalle 10:00 alle 22:00, sarà possibile trovare l’esposizione e la vendita diretta dell’autentico Carciofo Romanesco di Ladispoli. Al quale, la Pro Loco, per diffidare dalle imitazioni, ha dedicato uno stemma che i produttori esporranno nel loro banco.

Inoltre, il primo weekend di aprile, decreta l’entrata ufficiale nella bisettimanale del carciofo: quindici giorni durante i quali gran parte dei ristoratori di Ladispoli dedicano un menù a prezzo fisso al prodotto principe della città. Il carciofo sarà celebrato in cucina anche in piazza Rossellini, dove i produttori presenteranno le loro proposte culinarie. Ovviamente a base di carciofo.

Quest’anno “Aspettando la Sagra” sarà impreziosita della Fanfara dei Carabinieri a cavallo. Il corteo di fiati e percussioni dell’Arma partirà alle 16:30 di sabato 5 aprile da via Corrado Melone con la sfilata a cavallo che terminerà con il saluto al Monumento ai Caduti. Di seguito, ci sarà il concerto alle 17:00 in piazza Rossellini per celebrare il 75º anno della Sagra del Carciofo di Ladispoli.