Fiumicino, giovedì 16 ottobre sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, giovedì 16 ottobre dalle ore 08:30 alle ore 21:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Fiumicino. In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Storo, via Rocce Anzini, via Silvestro Curotti
Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.