Casa Abis torna sul palco con il nuovo spettacolo: “Ancora in 2” – grande chiusura al teatro Brancaccio

Dopo aver conquistato i teatri di tutta Italia con la loro prima tournée e aver partecipato a trasmissioni televisive di successo come RAIDUO, Ale e Franz – Binario 2 e Unomattina, il duo comico Casa Abis si prepara a stupire il pubblico con un nuovissimo spettacolo.

A Gennaio debutterà infatti la loro seconda fatica teatrale, intitolata: “Ancora in 2”.

Quando Essere una Coppia è Rivoluzionario

Lo spettacolo riprende il format che ha reso celebre Casa Abis: l’osservazione ironica e spassosa delle dinamiche di coppia, trasformando la vita quotidiana a due in una serie di esilaranti sketch.

“Ancora in 2” vuole essere la risposta a una domanda che, a quanto pare, viene posta loro molto spesso: “Ma voi siete ancora in due? Non vi siete ancora lasciati?”.

In una società dove il concetto di coppia solida sembra talvolta in controtendenza, Casa Abis risponde con energia e umorismo: “Sì, siamo ancora in due!”. Lo show promette di essere un viaggio divertente che celebra la resistenza dell’amore, attraverso una miscela esplosiva di sketch comici, momenti musicali e coreografie ballate, non rinunciando al confronto diretto e spontaneo con il pubblico.

Il Sogno Diventa Realtà: Finale di Tournée al Brancaccio

A coronamento della prima parte di tournée, il duo annuncia un traguardo eccezionale e a lungo sognato.

È con grande entusiasmo che Casa Abis comunica la data di chiusura di questa prima fase: il 30 maggio, calcheranno il prestigioso palcoscenico del Teatro Brancaccio di Roma.

Un appuntamento che rappresenta una grande responsabilità ma che è atteso con impazienza dagli artisti, pronti a incontrare il loro fedele pubblico in uno dei templi del teatro italiano. Un’occasione imperdibile per scoprire quanto può essere divertente (e resistente!) la vita di coppia.