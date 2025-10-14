Opportunità per le imprese del Lazio: La Vicepresidente Angelilli presenta i nuovi bandi regionali a Bracciano

La Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha incontrato la comunità imprenditoriale locale presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di Bracciano per illustrare le nuove opportunità e i bandi disponibili a sostegno del tessuto produttivo.

L’incontro è stato dedicato alla presentazione delle iniziative finanziate attraverso il Programma Regionale FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2021-2027, con l’obiettivo di informare le realtà economiche del territorio sulle risorse accessibili.

Durante la presentazione, sono state delineate le modalità con cui startup, Piccole e Medie Imprese (PMI) e giovani imprenditori possono accedere a fondi, programmi di formazione e servizi di supporto per lo sviluppo dei propri progetti.

L’iniziativa si configura come un momento istituzionale di confronto e informazione, mirato a fornire strumenti concreti per sostenere la crescita e l’innovazione delle imprese e contribuire allo sviluppo economico del territorio. La Regione Lazio prosegue così nell’attivazione delle misure previste dal Programma FESR a beneficio delle realtà imprenditoriali.