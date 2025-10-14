Cerveteri maxi-intervento di igiene ambientale: Disinfestazione e Derattizzazione in arrivo

Il Comune, in collaborazione con la società RIECO, ha annunciato un’importante operazione straordinaria di igiene ambientale che interesserà l’intero territorio cittadino. L’appuntamento è fissato per Giovedì 16 Ottobre, con l’inizio delle operazioni previsto già dalle prime ore della mattina.

Si tratta di un doppio intervento cruciale: una vasta campagna di Disinfestazione Larvicida affiancata da una mirata Derattizzazione. L’obiettivo è duplice: prevenire l’eccessiva proliferazione di zanzare in vista della stagione e contenere la presenza di roditori, intervenendo in modo capillare in tutti gli ambienti e gli spazi esterni di pubblica destinazione.

La lotta alle zanzare avverrà attraverso l’impiego di una strategia preventiva. Gli operatori, infatti, non si limiteranno a intervenire sulle zanzare adulte, ma agiranno alla radice del problema. Le modalità di disinfestazione prevedono la distribuzione di speciali capsule larvicide in tutti i luoghi considerati focolai: caditoie, aree di ristagno d’acqua e qualsiasi altro sito in cui le zanzare sono solite nidificare. Queste capsule hanno il compito di dissolversi lentamente, bloccando sul nascere lo sviluppo delle larve e impedendo di fatto la schiusa delle uova, un sistema efficace per prevenire l’invasione di zanzare adulte.

Parallelamente, si procederà con la derattizzazione. Per il controllo di topi e ratti, verranno distribuiti prodotti specifici, privilegiando l’utilizzo di sistemi di cattura e dissuasori non tossici nelle zone a maggiore rischio di infestazione.

È fondamentale sottolineare un aspetto rassicurante per la cittadinanza: tutti i prodotti e le capsule che verranno impiegate sono stati selezionati per la loro sicurezza. L’Amministrazione tiene infatti a precisare che non sono assolutamente dannosi per l’uomo, per gli animali domestici e per l’ambiente. L’intervento, dunque, combina efficacia e rispetto per l’ecosistema locale.

Il Comune di Cerveteri invita i residenti a prendere atto di questa comunicazione importante, che rientra negli sforzi per assicurare un ambiente salubre e gradevole per tutti.