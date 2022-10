Fiumicino: domenica 23 ottobre “Vendemmiamo salute”

Al via l’open day della Asl Roma 3 al Poliambulatorio di via Coni Zugna. Screening riservato ai residenti del territorio della Asl Roma 3

“Domenica 23 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 19.30 si terrà presso il Poliambulatorio di Via Coni Zugna l’open day di screening riservato ai residenti nel territorio della ASL Roma 3”. Lo dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Anselmi.

“In particolar modo, gli utenti potranno usufruire dei seguenti servizi ad accesso libero: screening del colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni, screening della cervice per donne dai 24 ai 64 anni di età e screening mammario per donne dai 50 ai 74 anni – spiega Anselmi -. Non è necessaria alcuna prenotazione: basta recarsi al poliambulatorio e dichiarare a quale screening ci si vuole sottoporre”.

“Consiglio vivamente a tutte le cittadine ed i cittadini del Comune di Fiumicino di approfittare del servizio offerto, perché come sappiamo, la prevenzione è il primo passo per “Vendemmiare Salute” e prenderci cura di noi stessi, come ci ricorda anche il titolo dell’Open Day dedicato agli screening – conclude Anselmi -. Per gli utenti che non avessero la possibilità di recarsi presso il poliambulatorio di Fiumicino, il servizio sarà attivo nella stessa giornata e negli stessi orari anche presso la Casa della Salute di Ostia (Lungomare Paolo Toscanelli) e presso il Poliambulatorio di Via Ramazzini a Roma”.