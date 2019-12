Fiumicino, divieto di sosta temporaneo a Parco Leonardo

Condividi Pin 2 Condivisioni

Il provvedimento del 2 e del 3 gennaio necessario per permettere la manutenzione del verde

Divieto di sosta temporaneo a Parco Leonardo il 2 e il 3 gennaio.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire le operazioni di potatura dei lecci e delle siepi che si trovano nei parcheggi di via Andrea Mantegna e via Portuense, nel tratto tra via del Perugino e via del Caravaggio a Parco Leonardo.

Il divieto di sosta temporaneo sarà istituito dalle 8 alle 15.

Gli interventi seguiranno l’ordine indicato nella mappa qui sotto.

