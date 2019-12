Condividi Pin 2 Condivisioni

L’assessore alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi: “Si tratta di pacchi offerti grazie a un contributo della Regione Lazio per le politiche contro la povertà”.

Fiumicino, prosegue la distribuzione dei pacchi alimentari ai più bisognosi –

“E’ in corso in queste ore e proseguirà per tutte le feste natalizie la distribuzione di 325 pacchi alimentari destinati alle famiglie seguite dai servizi sociali del comune”.

A dirlo è stato l’assessore alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi.

“Si tratta di pacchi che sono offerti grazie a un contributo della Regione Lazio per le politiche contro la povertà”.

“Nella distribuzione, in particolare per le persone impossibilitate a muoversi e per i cittadini del nord del Comune, ci aiuterà la Croce Rossa, che ringrazio per l’impegno”.