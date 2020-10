Share Pin 1 Condivisioni

Fiumicino, dalla Regione 3ml per il potenziamento dell’impianto idrovoro a Isola Sacra

“Grazie a uno stanziamento di 3 milioni di euro destinati ai lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto Idrovoro di Isola Sacra, riusciamo a dare una risposta importantissima per la salvaguardia del dissesto idrogeologico di questo importantissimo quadrante”.

Così il consigliere regionale Michela Califano (PD) che aggiunge:

“Un lavoro lungo, costante, portato avanti dall’assessorato ai lavori pubblici, che ringrazio per la caparbietà e la serietà con cui fin dal primo momento messo in cima alla lista questo punto del programma che a noi tutti sta particolarmente a cuore e che sentiamo vicino, in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Una importantissima vittoria e un ulteriore tassello per la completa messa in sicurezza di Isola Sacra”.