Roma, Raggi: “Nella residenza Casa tra noi verranno accolti senza fissa dimora con Covid”

“Per sostenere le persone senza dimora positive al Covid-19 che devono stare in quarantena, è stato aperto a Roma un nuovo spazio nella residenza ‘Casa tra noi”. Sono già 27 gli ospiti che stanno usufruendo di questo importante servizio. La struttura potrà accogliere fino a 50 persone, che saranno seguite e accompagnate durante il periodo di isolamento.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sottoscrizione del protocollo tra Roma Capitale, Ifo-Regina Elena e San Gallicano e Istituto di Medicina Solidale. In un momento particolarmente delicato per chi vive in condizioni di estrema fragilità, puntiamo a offrire in rete una risposta socio-sanitaria sempre più efficace, informazioni e strumenti di prevenzione. Nessuno deve rimanere indietro”.

Cosi il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post social