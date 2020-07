Fiumicino, dal 14 al 17 luglio, dalle ore 21 alle 5, Via dell’Aeroporto chiuso per lavori

Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto Anas

Fiumicino, dal 14 al 17 luglio, dalle 21 alle 5, Via dell’Aeroporto chiuso per lavori – Anas comunica che per lavori di asfaltatura e ripristino della segnaletica, via dell’Aeroporto sarà chiusa per chi viene dello scalo e deve andare in direzione Ostia, tutte le notti dalle 21 alle 5 del mattino, a partire da domani 14 luglio e fino al 17 luglio compreso.

Il traffico sarà deviato su via Montgolfier. Da lì, per raggiungere Ostia, sarà necessario percorrere il Ponte 2 Giugno e poi attraversare Isola Sacra.