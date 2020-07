Urbanistica a Cerveteri, Pascucci cala il tris: Rigenerazione Urbana, recupero del Cerqueto e PUA

Condividi Pin 16 Condivisioni

Il primo cittadino: “Oggi giornata storica per la città”

Urbanistica, Pascucci cala il tris: Rigenerazione Urbana, recupero del Cerqueto e PUA – “Oggi una giornata storica per Cerveteri.” Esordisce così il Sindaco Alessio Pascucci nell’annunciare, attraverso una nota con video riportati sul proprio profilo social, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di tre atti urbanistici importantissimi per la città come la Rigenerazione Urbana, il recupero del Cerqueto e l’adozione preliminare del PUA.

“Nonostante i goffi tentativi ostruzionistici, portati avanti dall’opposizione – prosegue il Sindaco -, abbiamo approvato:

le osservazioni regionali sulla Rigenerazione Urbana, un atto che consentirà ai cittadini di presentare progetti per ampliamenti degli edifici nel rispetto però delle norme antisismiche e del risparmio energetico; il piano di recupero del Cerqueto, un insediamento urbano sorto spontaneamente intorno agli anni ’70 nella zona del Sasso, grazie al quale l’Amministrazione di Cerveteri potrà acquisire a patrimonio comunale oltre 15mila metri quadri di area standard, senza aggravi per il proprio bilancio, da destinare a verde pubblico e a parcheggi la cui manutenzione, secondo accordo preso, sarà a carico dei residenti riunitisi in consorzio cui spetterà anche la realizzazione di un piccolo impianto sportivo e di un depuratore per lo smaltimento delle loro acque nere; l’adozione preliminare del PUA (il Piano di Utilizzazione degli Arenili, utile a spiegare cosa può essere fatto per la città nella parte di sabbia pubblica), di cui ne sono fiero e che sarà presentato pubblicamente nei prossimi giorni, dove abbiamo previsto per la spiaggia nord un ponte sul fosso Zambra e una pista ciclopedonale per rendere fruibile, recandosi a piedi, il tratto di costa fino agli “scoglietti”.

Nell’atto votato – conclude Pascucci -, nessun ampliamento per gli stabilimenti e nessuna nuova concessione, massima tutela per l’area di Torre Flavia e per le spiagge libere. Abbiamo però individuato nuove spiagge attrezzate da conferire a gestione attraverso un bando, da destinare tra cui una al Cairsurf, una al Baubeach ed una al naturismo. L’iter sarà ancora lungo, ma iniziamo a vedere l’arrivo. Il rilancio del mare è uno dei nostri cavalli di battaglia, come dimostrato anche dalla previsione nel PUA di un pontile da realizzare al centro della grande spiaggia libera ubicata tra gli stabilimenti Six e Ocean Surf Beach, attraverso un grande concorso progettuale internazionale da indire per tempi e modi opportuni. Il lavoro continua.”

Segue video

