Share Pin 1 Condivisioni

Dall’associazione di volontariato illustrate le regole per richiederlo

Fiumicino, Cortani (Misericordia): “Basta con i furbetti del pacco alimentare” –

Vista la rinnovata necessità di assistenza ad un numero sempre crescente di famiglie, la Misericordia di Fiumicino ricorda le regole per poter accedere alla consegna dei generi alimentari.

Dall’associazione puntano intanto i riflettori sulle priorità: precedenza ad anziani e famiglie con bambini nonché casi che per la loro particolarità assumano il carattere di urgenza indifferibile.

Le telefonate per la richiesta dei pacchi si ricevono al numero 3459766988, dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì.

Queste sono le regole organizzative inderogabili per dare risposte a tutti coloro che ne hanno diritto.

“Inutile quindi – sottolinea Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia – chiamare più numeri di telefono della Misericordia per accaparrarsi più pacchi, perché per ogni pacco viene fatto un lavoro di incrocio dei dati, sempre in collaborazione con il Servizio sociale del Comune di Fiumicino.

Inutile anche – prosegue – utilizzare terze persone per sollecitare l’assistenza. Il pacco deve essere richiesto dal destinatario, senza appoggiarsi a comitati, associazioni varie o singoli personaggi del territorio.

Non solo perché non devono esistere corsie preferenziali, ma anche perché noi dobbiamo parlare direttamente con i destinatari, preparare una scheda, fornirgli un codice, e per tutelare la privacy certo non possiamo parlare di queste cose con altri che non sia l’effettivo destinatario del pacco.

Ricordo infine che il servizio è destinato alle famiglie in estrema difficoltà economica, e che ogni abuso – oltre ad essere perseguibile – è uno schiaffo a chi vive realmente la povertà. Ognuno faccia la sua parte”.