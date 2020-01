Condividi Pin 2 Condivisioni

Il capogruppo di Crescere Insieme, Severini:

"Fiumicino, concessioni demaniali: il sindaco convochi la giunta"

Riceviamo e pubblichiamo –

“La vicenda delle proroghe dei canoni di concessione demaniali, possibile grazie a una Legge dello Stato recepita dalla Regione Lazio, ma attuabile solo dopo una delibera comunale ad hoc, va portata a compimento.

Troppi sono infatti gli interessi degli operatori, i soldi investiti, i danni subiti: occorre certezza per il futuro.

Per questo, dato che la Legge ha disposto il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti, nonché l’emanazione dei decreti attuativi della legge 30 dicembre 2018 nr. 145, e la Regione Lazio ha correttamente messo in condizione i Comuni balneari di poter accedere ai benefici previsti dalla Legge, ho chiesto al sindaco Montino di attivarsi affinché la Giunta comunale deliberi in tempi rapidissimi la proroga delle concessioni demaniali in attuazione della Legge 30 dicembre 2018 n.145.

Alcuni comuni del litorale del Lazio, e cioè Tarquinia, Montalto, Gaeta e Santa Marinella, hanno già usufruito dell’opportunità legislativa per tutelare le imprese balneari che hanno investito sui territori. Nella nostra zona, poi, quella che per altri è soltanto una possibilità, per noi diventa un salvavita.

L’economia balenare locale, infatti, è stata già pesantemente colpita sia dagli eventi atmosferici sia dall’avanzare dell’erosione, che ha messo in ginocchio più di un imprenditore. Dare certezza sul futuro vuol dire consentire di pensare a nuovi investimenti, recuperare i soldi persi, creare nuove opportunità di economia.

Ma – ripeto – bisogna fare presto. Per questo non mi sono limitato ad una semplice sollecitazione a mezzo stampa ma ho protocollato uno specifico Ordine del giorno sul tema”.