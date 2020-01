Condividi Pin 3 Condivisioni

Bari, prime analisi negative a virus Cina

Cina, 25 i morti per il coronavirus

E’ salito a 25 morti e 85 casi accertati in 29 province della Cina il bilancio dell’epidemia del nuovo coronavirus simile alla Sars.

A darne notizia è il governo cinese attraverso la commissione sanitaria nazionale che ha aggiunto che i casi sospetti al momento all’esame sono 1.072. Una vittima è stata riscontrata fuori dall’area dell’epicentro. Una persona è morta, infatti, a Heilongjiang (nord-est), una provincia al confine con la Russia, a più di 1.800 km in linea d’aria da Wuhan.

Secondo alcuni scienziati americani ci vorrebbero fino a tre mesi per il vaccino contro il coronavirus.

Buone notizie arrivano da Bari. Il policlinico in una nota avrebbe riferito che: ”In base agli esami microbiologici effettuati è stata individuata una positività per Micoplasma. Tale diagnosi è clinicamente compatibile con la sintomatologia presentata dalla paziente e non dissimile dalla malattia causata dal coronavirus. Si resta in attesa comunque degli ulteriori accertamenti in corso per la precisazione diagnostica definitiva”.

“Sono state adottate – aggiunge l’azienda ospedaliera – tutte le procedure di prevenzione previste. La paziente – sottolinea l’azienda – si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma” .