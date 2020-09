Fiumicino, Califano (PD): “Riqualificazione terme Matidia risultato eccezionale”

Share Pin 62 Condivisioni

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio Michela Califano: “La riqualificazione e la valorizzazione delle terme di Matidia era un obiettivo sul quale, sia come Regione Lazio sia come Comune di Fiumicino, lavoravamo da tempo. La Provincia di Roma ha un territorio splendido e ricchissimo ma ancora troppo poco conosciuto. Stiamo puntando su questo. Lavoriamo per preservare e rendere sempre più fruibile l’immenso patrimonio storico e archeologico che fortunatamente abbiamo ereditato a un turismo più qualitativo e attento. Non possiamo pensare di competere con Roma ma al contrario dobbiamo inserire la Provincia in un più ampio percorso storico, culturale, enogastronomico e naturalistico che completi il ‘pacchetto turistico’. Invogliare le persone a risiedere e spendere su questi territori una volta che, sconfitto questo maledetto virus, si potrà tornare a viaggiare in sicurezza. Abbiamo di fronte a noi una sfida importantissima. Vogliamo farci trovare pronti. Un ringraziamento speciale va all’assessore Sartore per questo impegno mantenuto e portato a casa.”