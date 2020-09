Share Pin 91 Condivisioni

Diversamente da quanto annunciato in precedenza non è stato ancora ritrovato

Cerveteri, falso allarme. Proseguono le ricerche di Livio Fracas –

Livio Fracas

Purtroppo il lieto fine è stato solo un falso allarme, forse perché si è dato retta troppo presto a delle voci che affermavano di una sua presenza a Ladispoli nei pressi della stazione ferroviaria. Diversamente da quanto annunciato in precedenza, Livio Fracas non è stato ancora ritrovato. A renderlo noto i suoi familiari sia via social che direttamente alla nostra redazione, dopo anche la conferma ufficiale da parte dei carabinieri di Ladispoli e di Civitavecchia. Proseguono dunque le ricerche.