L’assessore ai lavori Pubblici Angelo Caroccia: “Per la terza volta è stata danneggiata la casetta dell’acqua di Largo Borsellino, a Isola Sacra”

Fiumicino, ancora vandali contro le casette dell’acqua –

“Continua la vergognosa opera dei vandali sul nostro territorio”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia. “Per la terza volta è stata danneggiata la casetta dell’acqua di Largo Borsellino, ad Isola Sacra – spiega Caroccia -. Ignoti hanno danneggiato, tra le altre cose, il vetro del monitor della struttura”.

“Acea Ato 2 sta già provvedendo alla sua riparazione – sottolinea ancora l’assessore – Questa volta la struttura non sarà in vetro ma in acciaio visto che il monitor serve alla gestione dei servizi aggiuntivi e non alla erogazione dell’acqua naturale o frizzante”.

“E’ una situazione incresciosa – conclude Caroccia – di enorme inciviltà e disprezzo per i beni pubblici a disposizione della città. Questo nonostante gli sforzi della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine che operano sul nostro territorio. Com’è noto, però, Polizia e Carabinieri patiscono una grave carenza di organico che si ripercuote sull’attività di presidio della città con una superficie molto estesa come la nostra. In questi anni, più volte, l’amministrazione comunale ha chiesto ai diversi governi che si sono succeduti di porre fine a questo problema e potenziare le risorse a disposizione di Polizia e Carabinieri come richiederebbe una popolazione di oltre 80 mila persone. Il Comune, dal canto suo, ha fatto la sua parte assumendo nuovi vigili. E’ però necessario un intervento dello Stato: ci auguriamo che il prossimo governo accolga il nostro appello e quello delle cittadine e dei cittadini di Fiumicino”.