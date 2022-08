Ladispoli, concerto di Cristina D’Avena: cambia la viabilità in centro

Martedì 30 agosto in piazza Rossellini appuntamento con la cantante più amata dai “bambini”. Cambia la viabilità

Cambia la viabilità in occasione del concerto di Cristina D’Avena in programma martedì 30 agosto in piazza Rossellini.

Dalle 19.30 e fino a fine manifestazione è vietata la sosta e la fermata di tutti i veicoli (con rimozione forzata) su piazza Marescotti.

Circolazione e sosta interdetta su via Ancona, nel tratto compreso tra via Trieste e piazza Rossellini, in via Odescalchi nel tratto compreso tra Largo Anna Magnani (escluso) e piazza della Vittoria.

Inoltre è istituito l’obbligo diritto in via Trieste (intersezione via Ancona) direzione mare e l’obbligo destra in via Trieste intersezione via Odescalchi in direzione Roma per chi proviene spalle mare.