Fiumicino, a via di Pesce Luna si adegua la segnaletica

La segnaletica stradale in via di Pesce Luna si rifà il look. Obiettivo: “Obbligare gli automobilisti indisciplinati a rallentare”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Angelo Caroccia.

“E’ un primo passo per far sì che adeguino la loro velocità le vetture e i camioncini che transitano in quella strada – ha proseguito ancora l’Assessore – che oltre a un traffico locale supporta anche un traffico proveniente dalla direzione di Focene, oltre al traffico dei mezzi diretti all’isola ecologica di Pesce Luca. Nei prossimi giorni saranno messe in campo altre misure per evitare al massimo la velocità in quel quadrante del nostro territorio”.