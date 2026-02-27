Firenze, l’Archeologia incontra la Scena: ArchéoTheatron con Agostino De Angelis presenti a tourismA 2026

Al via a Firenze dal 27 febbraio al 1 marzo, nella prestigiosa cornice del Palazzo dei Congressi, uno degli appuntamenti più attesi: tourismA 2026 (Salone Archeologia e Turismo Culturale). L’Associazione Culturale ArchéoTheatron con il suo project manager Desirée Arlotta e l’attore e regista Agostino De Angelis, presentano il workshop: “Tra Terra e Divino: Archeologia, AgriCultura e Culto nelle Civiltà”.

L’evento, ospitato presso la Sala 9 nelle mattinate di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, si propone come un viaggio multidisciplinare che intreccia storia, promozione del territorio, cinema e spiritualità, coinvolgendo istituzioni, archeologi e professionisti della comunicazione. Si parte sabato 28 Febbraio (ore 9:00 – 13:00) con Barbara Pignataro (Capo Redattore de L’Ortica del Venerdì) e a seguire un focus sulla sinergia tra le istituzioni e importanti realtà comunali con un confronto tra gli amministratori di: Regione Lazio, Comune di Monza con l’Assessore Carlo Abbà e la consigliere e Presidente Commissione Cultura Ilaria Guffanti, per discutere di marketing territoriale, Comune di Fiumicino con il Sindaco Mario Baccini, Comune di Cerveteri con il Sindaco Elena Gubetti e l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli, il Comune di Civitavecchia con il Sindaco Marco Piendibene e l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti, per sottolineare l’importanza della valorizzazione dei siti UNESCO e dei poli culturali costieri; il Comune di Muggiò con il Sindaco Michele Messina, per raccontare una “città da scoprire”. A seguire approfondimenti culturali con il Prof. Valentino Nizzo (Professore di Etruscologia e Archeologia Italica Università di Napoli, l’Orientale) che guiderà il pubblico tra i “Sapori e Saperi Etruschi per Terra e per Mare”. Spazio alla spiritualità con Egildo Spada (Direttore Ufficio Beni Culturali Diocesi di Porto Santa Rufina) e la presentazione del volume “Il Mistero del Cristo Velato” (Edizioni Universo) di Manuela e Camilla Forcina. Per l’Arte, il Cinema, Narrativa e Visioni: l’archeologo Alessandro Palmieri analizzerà la figura degli Etruschi sul grande schermo, presentazione di un contributo video del Videomaker – Dream now Riccardo Frontoni, la scrittrice Caterina Luisa De Caro, il ceramista Pithos Ancient Reproductions Roberto Paolini e il direttore della fotografia Valerio Faccini.

Firenze, l’Archeologia incontra la Scena: ArchéoTheatron con Agostino De Angelis presenti a tourismA 2026

La seconda mattinata di Domenica 1 Marzo (ore 9:00 – 13:00) si concentrerà sui siti d’eccellenza del Lazio meridionale e sulle nuove scoperte in terra d’Etruria. La direttrice dei Musei Civici Archeologici di Lavinium e Segni Federica Colaiacomo presenterà le realtà museali di due centri nevralgici per la storia laziale. A seguire Lara Anniboletti (Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, con Alessandro Mandolesi Coordinatore attivita’ di scavo e l’architetto Massimo Legni punteranno un focus sulla rotta Pyrgi-Gravisca: il santuario etrusco di Punta della Vipera presso Capo Linaro. Dallo scavo al Museo.

Il direttore del Polo Museale Civico di Santa Marinella Flavio Enei illustrerà gli straordinari ritrovamenti della colonia romana a Santa Marinella: Castrum Novum: la città ritrovata. Storia e archeologia di una colonia romana in Etruria. La chiusura del workshop e del dibattito con il contributo della scrittrice Mariapia Cedrini.

L’Impronta di ArchéoTheatron con il workshop ideato da Agostino De Angelis conferma la missione dell’associazione: trasformare il dato archeologico in “spettacolo della memoria”, dove il rigore scientifico incontra la forza comunicativa del teatro e del cinema. La partecipazione dell’Associazione Culturale ArchéoTheatron e di Agostino De Angelis a tourismA 2026 non è un evento isolato, ma il coronamento di un consolidato rapporto di stima e collaborazione con l’organizzazione del Salone e il suo direttore, Piero Pruneti e la rivista Archeologia Viva.