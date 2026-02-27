Progetto Civico rafforza la sua presenza a Cerveteri con l’apertura di un nuovo comitato guidato dall’Assessore allo Sport, Eventi Sportivi, Attività Produttive e Mercati, Rapporti con i Rioni e Pro Loco, Manuele Parroccini. Da un anno alla guida del suo assessorato, Parroccini si è distinto per concretezza e capacità amministrativa, ottenendo risultati concreti soprattutto nei finanziamenti per lo sport e nel potenziamento delle strutture cittadine, dal palazzetto agli impianti dedicati ai giovani.

Cerveteri, Progetto Civico sbarca in città con Manuele Parroccini

“Esistono le basi per costruire un futuro migliore per Cerveteri — dichiara Parroccini — ma servono visione, responsabilità e la volontà di trasformare le idee in azioni concrete. Ho scelto di aderire a Progetto Civico Italia perché è un percorso serio, partecipativo e attento alle reali esigenze della nostra comunità. Ringrazio Alessandro Onorato per aver creato questa rete. È il momento di lavorare insieme per dare slancio e risultati concreti alla città.”

Il nuovo comitato nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare il dialogo con il territorio, consolidare un progetto politico affidabile e dare impulso a una nuova fase di sviluppo per Cerveteri. Programmazione, coraggio e risultati: la città merita questo e molto di più.