Finalmente Cerveteri ha la sua “Via Angeli Ceretani”

Stamattina, nell’ambito delle celebrazioni previste dalla manifestazione “Angeli Ceretani”, è avvenuta la cerimonia della la scopertura simbolica della nuova intitolazione ad “Angeli Ceretani” della via precedentemente chiamata “Via Settevene Palo nuova”. Dopo la Santa Messa, una processione ha raggiunto via Settevene Palo. Dove, per sancire ufficialmente la dedica agli “Angeli ceretani”, un drappo è stato solennemente rimosso dalla Sindaca Gubetti dal cartello stradale. Erano presenti all’inaugurazione, oltre alla Sindaca, anche Giacomo Rinaldi e Salvatore Orsomando. Rispettivamente l’ideatore della manifestazione, e il maggiore organizzatore. Subito dopo è avvenuto l’omaggio alla targa collocata, poco distante, già lo scorso anno.

L’idea di dedicare una strada agli “Angeli Ceretani” fu proposta per la prima volta proprio da Giacomo Rinaldi. Venne subito presentata, e approvata all’unanimità in Consiglio comunale, una mozione per dedicare proprio quel tratto di strada alla memoria condivisa, di tutta la comunità, dei giovani ceretani morti prematuramente.

Però poi l’iter si era fermato. La natura provinciale della strada e altri ostacoli tecnici congelarono la decisione. Ma la tenacia di Giacomo Rinaldi e Salvatore Orsomando, con l’appoggio di tutto il Consiglio comunale e dell’Amministrazione di Cerveteri, hanno fatto sì che quel progetto fosse oggi finalmente portato a termine. Quando le iniziative sono bipartisan e non politiche, come ha tenuto più volte a precisare il Consigliere comunale Orsomando, hanno sempre gambe più robuste su cui camminare.