Ostia, controlli straordinari dei Carabinieri: 2 arresti, 11 denunciati e 15 segnalazioni al Prefetto

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno effettuato ieri un servizio straordinario di controllo del territorio a Ostia Ponente. Azione mirata a prevenire e contrastare i reati predatori, di spaccio di stupefacenti e di degrado urbano. In linea con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Hanno partecipato alle azioni di controllo anche i Carabinieri del 4° Reggimento a cavallo, il Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e un’unità cinofila della Compagnia Aeroporti di Roma. Il bilancio complessivo dell’operazione conta 2 persone arrestate, 11 denunciate a piede libero e 15 segnalate al Prefetto quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Gli arresti riguardano due provvedimenti cautelari. Un 50enne romano, già ai domiciliari, che si è visto recapitare un aggravamento della misura in carcere dopo alcune violazioni accertate dalla Stazione di Roma Acilia. E un 40enne albanese, controllato dai Carabinieri della Stazione di Roma Ostia Antica, e destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina.

Sul fronte delle denunce, questa è la cronaca. A Ponte Galeria, i Carabinieri hanno trovato un 17enne con una modica quantità di marijuana. Ma la perquisizione domiciliare ha portato al sequestro, sul balcone, di due piante di marijuana e infiorescenze essiccate per complessivi 60 grammi. Denunciati anche i genitori, presenti in casa.

A Vitinia, un 23enne romano è stato trovato con 10 grammi di hashish, 8 di marijuana e un fungo allucinogeno. Un altro romano è stato denunciato per il possesso di 6 grammi di hashish. Ad Acilia, un 37enne di Marino deteneva 3 dosi di cocaina, e materiale per confezionamento e pesatura. La Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia ha inoltre denunciato, in due distinti interventi, un 22enne romano e un 19enne cileno.

L’attività rientra nel rafforzamento dei servizi di controllo sul litorale romano, e ha visto il coinvolgimento di reparti specializzati dell’Arma per presidiare aree sensibili, e per contrastare fenomeni di illegalità diffusa.