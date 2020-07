Condividi Pin 14 Condivisioni

Il corpo è stato rinvenuto dai bagnanti nelle vicinanze della spiaggia ‘Sabbie Nere’ a Santa Severa

Filippino che viveva a Cerveteri trovato senza vita in mare

Avrebbe lasciato un biglietto d’addio all’interno del suo appartamento, condiviso con un amico a Marina di Cerveteri, il filippino il cui corpo è stato rinvenuto in mare poco dopo le 15 a ridosso delle Sabbie Nere di Santa Severa a pochi passi dal Castello.

Sono stati i bagnanti a trovare il corpo dell’uomo e ad avvertire le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che si sono occupati dei rilievi. I militari non avrebbero dubbi: sembra piuttosto chiaro che si tratti di un gesto estremo. Non è del tutto come sia morto, ma potrebbe trattarsi di annegamento.

Proprio l’amico del filippino, questa mattina, aveva lanciato l’allarme ai carabinieri della stazione locale di Campo di Mare.

Si tratta dell’ennesimo dramma nella cittadina etrusca dopo i due avvenuti nei giorni scorsi.



immagine di repertorio