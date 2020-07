Condividi Pin 0 Condivisioni

Sono 193 i nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore e 15 morti. I decessi, da inizio pandemia, sfiorano quota 35000 (34.914). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 825 guariti, che portano il totale a 193.640. Sono 13.595 le persone attualmente positive, 647 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 71 i pazienti, uno in più rispetto a 24 ore fa. Molise, Umbria, Sardegna e Valle d’Aosta oggi registrano 0 nuovi casi.