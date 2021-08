Festa dell’Uva e del Vino a Cerveteri, 23 cantine e musica nella Piazza del Vino e dei Sapori

A Cerveteri dal 27 al 29 Agosto: ventitré cantine vinicole, di cui dieci del territorio, e poi vino olio, miele e formaggio, gli eventi musicali e le degustazioni per votare il vino preferito dal pubblico.

Festa dell’Uva e del Vino a Cerveteri: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto 2021

Tre giorni di eventi, musica, ma soprattutto tre giorni dedicati completamente al Vino e a tanti Prodotti Tipici del territorio Cerite, e non solo, visto che saranno presenti produttori da ogni zona d’Italia. Sta per prendere il via il tradizionale appuntamento con la Festa dell’Uva e del Vino dei Colli Caeriti 2021, che ripropone in tempi di “allerta Covid” il cuore e l’anima della Sagra dell’Uva di Cerveteri, ma con un’attenzione particolare alle politiche della sicurezza. Non mancheranno quindi eventi, musica e soprattutto le degustazioni del vino e dei prodotti tipici di Cerveteri e dei territori limitrofi. Attesissima, inoltre, la partecipazione di produttori dalle regioni: Lazio, Piemonte, Veneto, Umbria, Toscana e Calabria.

Festa dell’ Uva e del Vino a Cerveteri: tre giorni di degustazioni per votare il vino preferito dal pubblico

Ventritré cantine, di cui ben dieci del territorio. Tanti stand in una Piazza Santa Maria (indicazioni stradali) nel borgo storico di Cerveteri, a soli 40 km da Roma, raggiungibile dall’Autostrada A12 e dalla Via Aurelia.

“Per accedere alla Piazza del Vino e dei Sapori occorrerà essere muniti di Green Pass” – specifica Riccardo Ferri, Assessore alla Tutela e al Rilancio dell’Agricoltura del Comune di Cerveteri – “questo evento rispetterà tutte le norme e permetterà ai tanti visitatori attesi di trascorrere giorni di divertimento in piena sicurezza”. “Invitiamo tutti – ha proseguito l’Assessore – “a partecipare attivamente alle degustazioni organizzate dai tanti produttori protagonisti della Festa e a votare il proprio vino preferito“. Il biglietto per le degustazioni ha un costo di 10€ e prevede 10 degustazioni oppure 5€ con 4 degustazioni, comprensive entrambi di calice e taschina portacalice; il biglietto è valido solo nella data riportata sul ticket.

La ricchezza eno-gastronomica, da capitale culturale a risorsa turistica: così si attraggono nuovi visitatori

“Un momento di confronto tra produttori” – sostiene Catia Minghi, tra gli organizzatori dell’iniziativa – “e una nuova ripartenza, dopo il freno imposto al settore turistico dalla pandemia“. Creare opportunità di confronto e di rilancio, è questo l’obiettivo che anima la manifestazione. L’intento del progetto è infatti quello di promuovere il territorio e creare nuovi progetti di marketing per valorizzare e rilanciare il capitale eno-gastronomico: da risorsa culturale a prodotto turistico. Ciò che si intende fare è motivare nuove ricadute economiche a vantaggio del tessuto commerciale locale: dalla frequentazione di locali e ristoranti, all’acquisto diretto presso il produttori.

Il progetto della Festa dell’Uva e del Vino dei Colli Caeriti 2021, evento patrocinato e sostenuto dall’Amministrazione del Comune di Cerveteri – Assessorato alla Tutela e Rilancio dell’Agricoltura, è stato realizzato con la collaborazione dell’Associazione Momenti Divini capofila in ATI con Associazione 3.0.

Festa dell’Uva e del Vino a Cerveteri

La Sagra dell’ Uva al tempo del Covid…

“La manifestazione in crescita – sostengono gli organizzatori – e sta acquisendo autorevolezza a livello nazionale“. Per motivi legati al particolare momento di allerta sanitaria non è stato possibile accogliere tutte le richieste di partecipazione. “Abbiamo dovuto dire dire di no a una quindicina di aziende da ogni zona d’Italia. Questo ci dispiace ma è anche l’opportunità per la costruzione di nuovi progetti futuri“.

Niente carri allegorici, quindi, e niente gara della pigiatura, né gli eventi di piazza che negli anni hanno richiamato migliaia e migliaia di visitatori a Cerveteri, bensì una situazione più contenuta, dove protagonista è il territorio, i sapori, il vino.

Appuntamento dal 27 al 29 agosto dalle 20.00 alle 01.00 nel centro storico di Cerveteri, nella Piazza del Vino e dei Sapori, per degusatare i prodotti tipici del territorio e degustare del buon vino.

Torna a BaraondaNews.it