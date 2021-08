Per chi ha effettuato la vaccinazione all’estero e risiede nel territorio della Asl Roma 4 dovrà inviare una mail con la documentazione necessaria

Vaccini eseguiti all’estero: come richiedere la convalida su territorio nazionale –

Si comunica la modalità di richiesta di convalida per i cittadini italiani che si trovano sul territorio nazionale, residenti nella ASL Roma 4, ed i loro familiari conviventi che hanno effettuato la vaccinazione all’estero.

La richiesta di convalida delle vaccinazioni anticovid – 19 dovrà essere inviata alla mail [email protected] con allegata copia della seguente documentazione: certificato di vaccinazione anticovid-19 rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera, redatto almeno in lingua inglese o, in caso di altra lingua, accompagnato da traduzione giurata che riporti almeno i seguenti contenuti:- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);- dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto), esclusivamente quelli approvati da EMA ed AIFA ed utilizzati in Italia (Cominarty, Spikevax, Vaxzevria, Covid-19 Vaccine Janssen);- data/e di somministrazione/i del/dei vaccino/i;- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità Sanitaria).- solo in caso di vaccinazione monodose per pregressa infezione: copia referto del primo tampone positivo.documento di identità in corso di validitàtessera sanitaria o codice AIRErecapito telefonicoGli utenti saranno contattati per un appuntamento