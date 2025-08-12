Ferragosto in sicurezza, riunione interforze a Ladispoli

Questa mattina presso il Commissariato della Polizia di Stato di Ladispoli si è svolta una riunione operativa interforze per pianificare le misure di sicurezza in vista della notte di Ferragosto.

All’incontro, presieduto dal Dirigente Fabio De Angelis, Autorità locale di Pubblica Sicurezza e delegato del Questore di Roma per la direzione dell’ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti della sera del 14 agosto, hanno partecipato:

• Maresciallo Sara Venuti per l’Arma dei Carabinieri,

• Maresciallo Cristian Vitale per la Guardia Costiera,

• Luogotenente Massimo D’Amiano per la Guardia di Finanza,

• Comandante Danilo Virgili per la Polizia Locale,

• Sostituto Commissario Gianluca Di Pietrantonio per la Polizia Stradale Autostradale.

Il Dirigente De Angelis ha indetto la riunione operativa per organizzare la dislocazione delle forze di polizia comandate sul territorio. Sarà un servizio ad alto impatto, finalizzato a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica.

L’obiettivo del vertice è stato quello di coordinare le forze in campo per prevenire e contrastare i reati tipici della notte di Ferragosto, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e al rispetto delle regole.

In particolare, saranno intensificati i controlli per evitare eccessi legati al consumo di alcol, falò sulle spiagge e accampamenti non autorizzati, fenomeni che ogni anno rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza e il decoro del litorale.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra i vari corpi per garantire un Ferragosto sereno e sicuro, invitando tutti i cittadini e i turisti a vivere la festa nel rispetto delle regole e degli altri.