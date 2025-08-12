Santa Marinella: Tolleranza zero contro gli incivili dei rifiuti

Il sindaco Pietro Tidei e il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani accolgono con favore l’entrata in vigore nei giorni scorsi del Decreto legge 116 che introduce sanzioni più severe a chi getta rifiuti dalle auto.

Con le recenti modifiche al Codice della Strada l’abbandono dei rifiuti lungo le strade prevede denunce, arresto, sospensione della patente e sequestro del mezzo.

“Come Comune accogliamo con convinzione questa stretta, perché troppo spesso assistiamo a comportamenti che deturpano la nostra città”, riferisce il sindaco Tidei.

Dello stesso avviso è il consigliere Magliani:” Chi getta un mozzicone, un fazzoletto, una bottiglia o un sacchetto dal finestrino non compie un gesto banale, ma un atto di inciviltà grave, che offende l’ambiente, danneggia l’immagine del territorio e comporta costi sociali ed economici per tutta la Comunità”.

Le sanzioni previste potranno arrivare ad una cifra che oscilla da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 18.000,00 euro. Nel caso dell’abbandono di rifiuti derivanti da attività professionali si applicheranno nmsanzioni che oscillano tra i 6.000,00 e i 27.000,00 euro.

Questi importi sanzionatori saranno ben più pesanti se dall’abbandono dei rifiuti deriverà nocumento alla salute umana e danno ambientale agli ecosistemi, alla biodiversità, alla flora e alla fauna: in questo caso le sanzioni aumenteranno e si apriranno le porte del carcere, in alcuni casi, per periodi detentivi dai due anni ai sei anni e sei mesi. Inoltre sequestro del veicolo e sospensione della patente.

È anche cambiata la modalità di accertamento che ora può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza e le sanzioni comminate direttamente dall’Ente territoriale competente.