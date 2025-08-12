Fino a metà della prossima settimana, l’Italia sarà avvolta da temperature da record

Ancora una volta, un vasto e potente anticiclone di origine sub-sahariana, chiamato Caronte, sta portando un’ondata di calore intenso su tutta la penisola. Le temperature sono schizzate ben oltre la media stagionale, toccando punte che si avvicinano ai 39°C in molte regioni, e il Lazio si trova nel cuore di questa morsa bollente.

Per i prossimi giorni, ci aspettano giornate di vero e proprio inferno, con un cielo quasi sempre sereno e un’aria pesante che rende difficile anche respirare. Le correnti calde provenienti dal Sahara si spingono fino al Mediterraneo, portando con sé un’ondata di calore che sembra non voler mollare la presa. La mancanza di ventilazione aggrava la sensazione di afa, rendendo le notti tropicali un vero e proprio miraggio.

Nel Lazio, le temperature si manterranno alte, oscillando tra i 37 e i 39°C, con punte ancora più elevate nelle zone più interne e nelle pianure. Roma e le zone limitrofe saranno tra le più colpite, con un caldo che si farà sentire anche nelle ore più fresche della giornata. Attenzione all’afa, che potrebbe rendere ancora più difficile il riposo notturno e aumentare il disagio fisico.

Anche se qualche temporale pomeridiano potrebbe fare capolino sui rilievi, si tratterà di episodi brevi e locali, capaci di portare solo un sollievo momentaneo. Per un vero cambiamento, bisognerà aspettare la metà della prossima settimana, quando i modelli previsionali indicano un possibile abbassamento delle temperature grazie all’arrivo di correnti più fresche e instabili dall’Atlantico.

Fino ad allora, il consiglio è di proteggersi bene dal sole, idratarsi frequentemente e cercare di evitare le ore più calde della giornata.