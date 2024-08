L’ordinanza del Sindaco Gubetti per limitare l’abbandono di bottiglie in strada

Ferragosto a Cerveteri, niente alcol e superalcolici da asporto –

In vista della notte e della giornata di Ferragosto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha emesso un’ordinanza sindacale con la quale viene limitata la vendita e l’asporto di bevande alcoliche e super alcoliche e in generale qualsiasi tipologia di bevanda in vetro nell’intero territorio comunale.

Il testo sancisce il divieto di vendita per asporto dalle ore 18:00 di oggi, mercoledì 14 agosto alle 08:00 di venerdì 16 agosto su tutto il territorio comunale, di bevande alcoliche, superalcoliche e di qualsiasi tipologia di bevanda servita in bottiglie di vetro o lattine. Il divieto è esteso anche alla spiaggia di Campo di Mare.

Vietata inoltre anche la detenzione e il consumo di qualsiasi tipo di bevanda in vetro e lattina su suolo pubblico. Il divieto non trova applicazione per le consumazioni che avverranno all’interno del locale o al tavolo.

Un’ordinanza antidegrado già sperimentata in passato e che punta, oltre che a ridurre il triste fenomeno degli abbandoni di bottiglie in vetro e lattine in strada all’interno del territorio comunale, anche a sensibilizzare su un consumo responsabile di alcolici, in particolar modo per giovani e giovanissimi.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25euro ad un massimo di 500euro.