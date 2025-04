Ferdinando, l’autista Cotral che salva il violino dello studente

Viviamo in tempi complicati. Ogni giorno sentiamo dire che il mondo è cambiato, che fa paura, che la gentilezza e l’umanità sembrano scomparse, le nostre giornate scorrono frenetiche: lavoro, figli, impegni, corse contro il tempo. Anche i ragazzi, inevitabilmente, finiscono per assorbire questo ritmo caotico, talvolta pagandone il prezzo in distrazione e stanchezza.

È quello che è accaduto a Fabrizio (nome di fantasia), giovane studente di un liceo musicale, che al ritorno da scuola ha dimenticato il suo violino sul bus Cotral. Non un violino qualunque: uno nuovo, ricevuto con entusiasmo solo pochi mesi prima, a dicembre. Una dimenticanza che si trasforma subito in angoscia, e che lui non esita a raccontare a casa, con paura e senso di colpa.

La madre, tra preoccupazione e speranza, cerca subito di contattare Cotral. Dall’altra parte della cornetta, qualcuno riesce miracolosamente a rintracciare il bus diretto alla stazione Tiburtina di Roma. Alla guida c’è Ferdinando, un autista dal sorriso gentile, ignaro di essere il protagonista di una piccola grande storia.

Quando la madre arriva trafelata alla stazione, la scena che le si presenta davanti è di quelle che scaldano il cuore: Ferdinando è lì, sereno, con il violino accanto a sé, custodito come un bene prezioso. Lo ha tenuto vicino per tutto il viaggio, pronto a restituirlo al suo legittimo proprietario.

“Non ho fatto nulla di speciale” – ripete quasi imbarazzato – “sono solo felice di averlo trovato prima che qualcun altro lo prendesse”. Ma la verità è che quel gesto è stato speciale eccome. In un mondo che sembra aver smarrito il valore delle piccole cose, la sua gentilezza ha brillato come un faro.

Perché sì, la gentilezza va raccontata. È un atto potente, il primo passo per cambiare il nostro sguardo sul mondo. Ferdinando, con la sua semplicità, ci ha ricordato che esistono ancora persone capaci di compiere piccoli grandi gesti che fanno bene all’anima.

In un tempo dominato da cattive notizie, guerre e divisioni, storie come questa sono atti di resistenza silenziosa, testimonianze vive che ci fanno dire: non tutto è perduto. C’è ancora spazio per la bellezza, per un sorriso, per un gesto onesto. C’è ancora speranza in un mondo un po’ migliore.

Grazie, Ferdinando.

Hai restituito molto più di un violino. Hai restituito un po’ di fiducia.