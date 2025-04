83-70 ai danni della Stella Azzurra Basket Viterbo, per i ragazzi di coach Pica 2 punti essenziali in ottica salvezza

Basket, Serie D: Cerveteri conquista 2 punti fondamentali

Si è concluso dopo un overtime, il match al cardiopalma tra Cerveteri BKL e Stella Azzurra Basket, valido per il girone play out del campionato di divisione regionale 1. Punto a punto dall’inizio alla fine, i ragazzi di coach Pica hanno dato una sterzata decisiva nei primi minuti del tempo supplementare. Nella serata di lunedì 7 aprile, i verdeblù hanno sfatato il tabù e hanno conquistato il primo incontro casalingo di fronte ad un pubblico caldo che, nonostante la giornata lavorativa, ha accompagnato i suoi dall’inizio alla fine.

Dopo la prima giornata del girone di ritorno dalla pool, la RIM BKL ha scavalcato proprio i viterbesi e si è portata a 4 punti. La salvezza non è ancora matematica, serve un’altra vittoria per stare tranquilli. La RIM ha 2 chances a disposizione, l’ultima in casa.

“C’è da lottare parecchio” hanno dichiarato Beolchi, Tomasicchio e il capitano Madonna a fine partita. “Ci abbiamo creduto, la volevamo vincere. Stavamo per chiuderla prima e abbiamo temuto il peggio quando hanno segnato la tripla allo scadere dell’ultimo quarto. Ma questo risultato doveva arrivare a tutti i costi e ce l’abbiamo fatta”.

Domenica 13 aprile, per la RIM BKL arriverà l’impegno probabilmente più difficile del girone in trasferta contro la Luiss. Il 27 aprile, invece, Madonna e compagni potranno conquistare la permanenza in serie D davanti al pubblico di casa.