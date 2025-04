Sette nuove unità di personale per i Servizi Sociali di Cerveteri

Si tratta di assunzioni a tempo determinato per una durata di tre anni, con decorrenza presunta da settembre 2025 fino a settembre 2028 e interamente finanziate dal Programma Nazionale Inclusione

“Andremo a rafforzare un servizio e degli uffici che necessitano di un incremento importante e massiccio di personale e figure specializzate. L’ufficio dei Servizi Sociali svolge un lavoro estremamente delicato, non soltanto da un punto di vista amministrativo e burocratico, ma anche da un punto di vista pratico. Proprio per questo, a seguito della partecipazione da parte del nostro Ente all’avviso pubblico per le azioni di incremento della capacità di Ambiti Territoriali Sociali, potremo assumere ben sette nuove unità di personale a tempo pieno che andranno a potenziare proprio questo servizio. Nel dettaglio, saranno assunti due psicologi, due educatori socio-pedagogici, due funzionari amministrativi e un funzionario contabile e il loro ingresso all’interno della nostra pianta organica è prevista per settembre 2025”. A dichiararlo è Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Cerveteri.

“Si tratta di assunzioni a tempo determinato per una durata di tre anni, con decorrenza presunta da settembre 2025 fino a settembre 2028 e interamente finanziate dal Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – ha aggiunto l’Assessore Alessandro Gazzella – un beneficio duplice dunque per il nostro Comune e per le proprie casse, che potrà avvalersi di sette professionalità senza dover spendere fondi propri, in quanto finanziati direttamente dal Ministero, che tra l’altro si occuperà anche della procedura di selezione del personale”.

“Assunzioni che rappresenteranno una vera e propria boccata d’ossigeno per il nostro Ufficio dei Servizi Sociali, che si trova sempre a dover svolgere delle ingenti quantità di lavoro e con un’utenza fragile sempre in costante aumento, anche a causa di politiche nazionali che purtroppo abbandonano sempre di più gli Enti Locali – conclude Gazzella – se oggi possiamo confidare nell’ingresso di queste nuove unità, è doveroso da parte mia porgere i miei ringraziamenti al Dirigente il Dottor Emiliano Magnosi e alla Responsabile dei Servizi Sociali la Dottoressa Giorgia Medori, che hanno predisposto tutti gli atti per la partecipazione con successo alla manifestazione di interesse, e alla Responsabile del Servizio Risorse Umane Dottoressa Gloria Cesarini, che insieme all’Ufficio Personale espleterà tutte le successive pratiche che ci consentiranno di ufficializzare l’ingresso in organico comunale delle nuove unità”.

Commento anche da parte di Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Implementare la dotazione organica dell’Ufficio dei Servizi Sociali era oramai un qualcosa di non più procrastinabile. Sono tantissime le attività che il nostro servizio svolge quotidianamente, attività di fondamentale importanza per la cittadinanza: dall’assistenza alle persone in stato di disagio economico, passando per le disabilità e le disabilità gravissime, la gestione di bonus e agevolazioni fino alla gestione di situazioni emergenziali e ben più complesse, come quelle in cui sono coinvolti minori o ci sono episodi di violenza. Queste nuove unità di personale, daranno certamente un maggior respiro all’azione del nostro ufficio e ci consentiranno di offrire un servizio migliore alla cittadinanza”.