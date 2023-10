Federico Gerolin, già vincitore della fascia il “Modello d’Italia”, è pronto per La Nave della Bellezza. Il nuovo format andrà in onda su Mediaset Infinity

Partiranno il 22 ottobre le registrazioni de “La Nave della Bellezza”, nuovo programma Mediaset Infinity. Tra i volti del talent dedicato alla moda ci sarà anche Federico Gerolin, ragazzo cerveterano che quest’estate si è aggiudicato la fascia “Il Modello d’Italia” nel concorso di bellezza “Mister Italia”. Il nostro modello-idraulico è pronto a salpare per una nuova avventura. Infatti, la trasmissione verrà girata proprio su una nave da crociera, la MSC Grandiosa e si articolerà in più puntate. Federico sarà presente in ben 11 episodi e sarà co-protagonista di uno di questi.

“Faremo il giro del Mediterraneo – svela proprio Federico – e in 7 giorni gireremo il programma. Devo sicuramente ringraziare Sabrina Tocci, una figura importante per il programma e organizzatrice di Miss Mondo che mi ha voluto per quest’avventura. Sarà interessante perché ci saranno una ventina di modelli e anche altri personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo”.

“Devo dire che questo periodo sta andando bene – prosegue il giovane modello – oggi sto facendo uno shooting fotografico per una casa di moda di New York e ho iniziato a studiare recitazione. Anzi, ne approfitto per ringraziare anche Leonardo Imperi e la Valigia dell’Attore perché lo studio mi sta aiutando a sciogliermi e a gestire meglio le mie preoccupazioni”.

Non solo, Gerolin ci ha svelato che sta anche mettendo in gioco la sua carriera da idraulico e il famoso posto fisso. Infatti, Federico sta ricominciando a pensare alla sua vera passione: la cucina e ricorda i 7 anni passati davanti ai fuochi di diversi ristoranti. Insomma, il Modello d’Italia 2023 continua a lavorare per inseguire il suo sogno ed è pronto a scommettere tutto per riuscire a coronarlo.

Lo shooting per la casa newyorkese e l’obiettivo Dolce e Gabbana. Credit: Giada Joey Cazzola Credit: Giada Joey Cazzola Credit: Giada Joey Cazzola

Il Format

Si tratta del primo talent dedicato alla bellezza: in ogni puntata l’obiettivo è creare un outfit completo per un’occasione particolare: dal cocktail alla cena di gala, dall’escursione al ricevimento nuziale, passando per il colloquio di lavoro e ogni altro evento che merita un look e uno stile appropriato. I tre lookmaker si sfideranno su altrettante modelle o modelli e avranno 30 minuti per creare un total look completo e adatto all’occasione d’uso scelta dalla giuria a inizio puntata.

Ognuna delle puntate, dunque, avrà un tema dedicato. .Questo darà modo di mettere in evidenza gli aspetti della consulenza di immagine a 360 gradi, i punti di forza e i metodi insegnati nell’Accademia partner del progetto. Bellezza, fascino e professionalità sono alla base del progetto che Mediaset ha condiviso per l’assenza di volgarità e per la distanza con altri programmi televisivi che puntano su dinamiche di racconto ostentatamente trash.

Inoltre, il programma verrà promosso dai partecipanti su Facebook, Instagram, Youtube e Twich.