Pensava di farla franca dopo aver rapinato una farmacia di viale Adriatico.

Ma dopo il colpo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro insieme ai colleghi della Stazione di Roma Città Giardino, hanno bussato alla porta della sua abitazione, distante ad un solo chilometro dall’esercizio commerciale e lo hanno arrestato.

A finire in manette, con l’accusa di rapina aggravata, è un romano di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Farmacista coraggiosa “smaschera” rapinatore

Erano da poco passate le 14, quando l’uomo si è introdotto all’interno del negozio con il volto travisato da scalda collo, casco e occhiali da vista e, dopo aver minacciato i dipendenti presenti, si era fatto consegnare l’intero incasso.

Sfortunatamente per lui però, all’uscita, ha incontrato sulla sua strada, la coraggiosa titolare della farmacia che, senza esitare un attimo, si è scagliata addosso all’uomo riuscendo a sfilargli il casco ed il berretto.

Il malfattore però è comunque riuscito a guadagnare la via di fuga ed a dileguarsi a bordo di uno scooter.

Grazie al gesto coraggioso della titolare della farmacia, i Carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere, riuscendo a vedere il volto del malfattore e il mezzo usato per la fuga. Una volta rintracciato, i Carabinieri hanno fatto scattare la perquisizione nel suo domicilio dove è stata trovata l’intera refurtiva e i capi di abbigliamento indossati durante la rapina.

Poco distante dall’abitazione del 43enne, i militari hanno ritrovato la moto usata per la fuga, risultata denunciata rubata lo scorso 15 febbraio.

La refurtiva, che ammonta a euro 260 euro è stata restituita alla titolare della farmacia che ha ringraziato i Carabinieri per il celere arresto. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per verificare se il 43enne si sia reso protagonista di altre rapine in zona.