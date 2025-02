Farmaci: senza ricetta, -2,6% consumi ma fatturato sopra 3 mld con +1,7% nel 2024 –

Nel 2024 il mercato dei farmaci senza obbligo di prescrizione – riconoscibili dal bollino rosso che sorride sulla confezione – conferma la tendenza alla stabilizzazione gia’ osservata nel 2023, con una contrazione dei volumi di vendita e una crescita contenuta del fatturato. Secondo le elaborazioni di Assosalute – Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica – su dati New Line Ricerche di mercato, nel corso dell’anno scorso sono state dispensate quasi 291 milioni di confezioni, con un calo pari a -2,6% rispetto al 2023, mentre il fatturato complessivo ha raggiunto poco piu’ di 3 miliardi di euro, segnando un incremento del +1,7%. ‘L’andamento del mercato riflette il ruolo sempre piu’ consapevole dei cittadini nella gestione della propria salute – afferma Michele Albero, Presidente Federchimica Assosalute -. I farmaci senza obbligo di prescrizione vengono assunti se e quando servono e restano una risorsa fondamentale per affrontare in autonomia i disturbi lievi, ma e’ essenziale continuare a promuoverne un utilizzo responsabile. In un contesto in cui le esigenze di cura evolvono cosi’ come cambiano i modi in cui le persone si informano, promuovere una comunicazione sanitaria corretta da fonti autorevoli significa offrire alle persone strumenti per scelte di salute piu’ consapevoli, contribuendo cosi’ al benessere collettivo’.