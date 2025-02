Per il servito prezzo medio 1,968 euro al litro

Qe, aumentano prezzi benzina, self a 1,828 euro al litro –

Aumentano i prezzi medi praticati alla pompa di benzina e diesel a valle degli ultimi movimenti degli operatori : in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 12 febbraio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,828 euro al litro (1,824 il valore del 10 febbraio, l’ultimo disponibile), con le compagnie tra 1,818 e 1,848 euro al litro (no logo 1,814).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,734 euro al litro (rispetto a 1,730), con i diversi marchi tra 1,725 e 1,754 euro al litro (no logo 1,721).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,968 euro al litro (1,966 la rilevazione del 10 febbraio), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,918 e 2,051 euro al litro (no logo 1,870).

La media del diesel servito è 1,874 euro al litro (contro 1,873), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,825 e 1,958 euro al litro (no logo 1,777).

I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,745 e 0,765 euro al litro (no logo 0,734). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,509 a 1,592 euro al kg (no logo 1,542).