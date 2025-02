A chi spettano, a quanto ammontano e come si ottengono gli aiuti per il pagamento delle utenze domestiche

Luce, acqua e gas: tutti i bonus previsti per le bollette nel 2025 –

Anche nel 2025, il Governo concederà a persone in situazioni economiche gravi, degli aiuti coi quali pagare le utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas, in base all’Isee, l’Indicatore della situazione economica equivalente. In questi giorni sono arrivate le comunicazioni da parte dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con le quali vengono indicati gli importi del bonus bollette 2025. Oltre all’Isee, si terrà conto del numero dei componenti della famiglia.

Il bonus elettricità

L’aiuto previsto dal Governo, consiste in uno sconto calcolato direttamente nelle utenze domestiche, abbassando il costo finale della bolletta. Per famiglie con Isee inferiore a 9.530 euro, si potrà accedere al bonus semplicemente presentando la propria situazione patrimoniale, mentre in caso di famiglie con almeno 4 componenti, l’Isee è elevato a massimo 20mila euro. Per famiglie con 1 o 2 componenti, lo sconto relativo alla fornitura di energia elettrica è pari a 167,90 euro annui, che viene elevato a 219 euro in caso di famiglie con 3 o 4 componenti, e sale a 240,90 euro per famiglie con almeno 5 membri.

L’Isee

Il bonus durerà 12 mesi, terminati i quali bisognerà ripresentare l’apposita documentazione. Per ottenere l’Isee, è necessario presentare una Dsu, vale a dire una Dichiarazione sostitutiva unica, un documento che contiene tutte le informazioni patrimoniali del proprio nucleo familiare. Per le forniture di gas e acqua, sarà poi l’Inps a comunicare i dati ai fornitori delle utenze, attraverso il Sistema Informativo Integrato che è gestito da Acquirente Unico SpA.

Il bonus per il gas

Per quanto concerne invece gli sconti sulla bolletta del gas, verranno calcolati da Arera, con differenze da zona a zona. Sarà comunque di circa 11,70 euro per chi usa il gas esclusivamente per acqua calda e piano cottura, e salirà a 91,80 euro a trimestre per chi lo usa anche per riscaldare l’appartamento. In questo caso, però, il bonus varia a seconda della zona climatica di appartenenza. Nel caso in cui si viva in un condominio con fornitura di gas per il riscaldamento centralizzato, bisognerà fornire il proprio codice Pdr, cioè il punto di riconsegna.

Il bonus idrico

Per l’acqua, il bonus consiste invece in una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua calcolati su base annua, cioè su una media consumo di 50 litri al giorno per ogni componente della famiglia. Il conteggio dello sconto in fattura verrà fatto dai gestori idrici. I tempi di attesa per vedersi riconosciuto il bonus, dopo le normali procedura di verifica, è di circa 3 mesi per luce e gas, e di circa 6 mesi per l’acqua.