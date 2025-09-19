Ex distributore abbandonato sull’Aurelia: scattano le bonifiche e le indagini

La sindaca Elena Gubetti ha firmato un’ordinanza che impone scadenze vincolanti per il ripristino

Ex distributore abbandonato sull’Aurelia

CERENOVA – Dopo anni di abbandono e degrado, prende finalmente una direzione concreta la vicenda dell’ex distributore di carburante al km 45,300 dell’Aurelia. L’assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi ha confermato in aula l’avvio delle procedure di bonifica da parte del concessionario dell’area, che ha fornito le certificazioni di messa in sicurezza dei serbatoi.

Sulla questione, diventata centrale per la cittadinanza, sono in corso accertamenti da parte di polizia locale e carabinieri. Attivata anche l’Arpa e trasmessa un’informativa alla Procura.

La sindaca Elena Gubetti ha firmato un’ordinanza che impone scadenze vincolanti per il ripristino. Soddisfazione dal gruppo consiliare Città Futura-Anno Zero, ma anche critiche per la scarsa comunicazione con i cittadini.

Preoccupazione espressa dal comitato di zona, che denuncia la presenza di una vera e propria discarica abusiva e i rischi ambientali derivanti dai serbatoi interrati ancora potenzialmente pericolosi.