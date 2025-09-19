Scomparsa di Roberto Mecozzi, Ramazzotti – Paolacci: “Grande dolore, una bella persona”

I due consiglieri: “Un plauso agli operatori del 118”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Un grande dolore e un grande vuoto si percepisce in questi giorni nel cuore della Città di Cerveteri. Un uomo, un padre, un marito, una persona che se ci stavi insieme mezz’ora ridevi per un’ora. Simpatico, ironico sempre disponibile. Se ne è andato Roberto. Una di quelle persone che le definisci “una bella persona”. Se ne è andato lasciando tanta tristezza e tanto vuoto nei cuori dei suoi paesani. Una parola di merito va a tutte le persone del ARES 118 che hanno provato per più di un’ora. Hanno messo in campo tutta la loro professionalità e la loro umanità. Hanno provato il tutto per tutto. Solo quando non c’era più speranza, grondanti di sudore hanno smesso le loro manovre per salvare una vita. Grazie a questi ragazzi che hanno provato a tenere in vita Roberto. Ciao Pisolino. Mancherai a tutta Cerveteri. RIPOSA IN PACE”.

Lamberto Ramazzotti e Gianluca Paolacci